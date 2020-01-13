Стали известны причины отказа Хави возглавить "Барселону"

Бывший футболист "Барселоны", а ныне главный тренер "Аль-Садда" Хави Эрнандес отказался возглавить сине-гранатовых в ближайшее время.Как сообщает Mundo Deportivo, одной из основных причин решения специалиста стало желание построить в клубе свой проект с нуля. Хави хочет провести с коллективом полноценную предсезонную подготовку и не горит желанием браться за работу в середине кампании на фоне неудовлетворительных результатов.Также испанца смутил тот факт, что "Барселона" потребовала от него ответа в максимально сжатые сроки. Помимо этого, экс-полузащитник хотел воспользоваться возможностью завоевать трофей с "Аль-Саддом", поскольку на момент переговоров его подопечным предстояло сыграть в полуфинале Кубка Катара. В итоге команда одержала победу.