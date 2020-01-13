Президент "Реала" Флорентино Перес высказался о главном тренере Зинедине Зидане, под руководством которого сливочные выиграли девятый финал подряд.
В воскресенье "Реал" по пенальти победил "Атлетико" и завоевал Суперкубок Испании.
"У него много трофеев, и мы очень за него рады. Надеюсь, их станет только больше. Зидан любит "Реал", он решил отдохнуть год, а теперь вернулся с новой энергией. Зидан — это благословение с небес", — цитирует Переса Marca.
С Зиданом "Реал" выиграл девять финалов подряд: Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018), Суперкубок УЕФА (2016, 2017), Суперкубок Испании (2017, 2020), клубный чемпионат мира (2016, 2017).
Суперкубок Испании стал 91-м трофеем в клубной истории "Реала". "Галактикос" сравнялись по этому показателю с "Барселоной".
Sport24
Президент "Реала": Зидан — это благословение с небес
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