"Барселона" может подписать лучшего игрока 2019 года из чемпионатов Южной Америки

"Барселона" рассматривает возможность покупки нападающего "Интера" Габриэля Барбозы (Габигола), который провел последний сезон во "Фламенго" на правах аренды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.Каталонский клуб срочно ищет талантливого нападающего, который смог бы заменить травмированного Луиса Суареса. Уругваец перенес операцию и выбыл на четыре месяца.Габигол забил 25 голов в 29 матчах за "Фламенго" и был признан лучшим футболистом года из чемпионатов Южной Америки.Кроме того, в списке потенциальных новичков "Барселоны" фигурирует форвард "Осасуны" Эсекьель Авила, забивший 10 голов в 19 матчах.