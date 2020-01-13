» » "Барселона" может подписать лучшего игрока 2019 года из чемпионатов Южной Америки

"Барселона" может подписать лучшего игрока 2019 года из чемпионатов Южной Америки

"Барселона" рассматривает возможность покупки нападающего "Интера" Габриэля Барбозы (Габигола), который провел последний сезон во "Фламенго" на правах аренды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб срочно ищет талантливого нападающего, который смог бы заменить травмированного Луиса Суареса. Уругваец перенес операцию и выбыл на четыре месяца.

Габигол забил 25 голов в 29 матчах за "Фламенго" и был признан лучшим футболистом года из чемпионатов Южной Америки.

Кроме того, в списке потенциальных новичков "Барселоны" фигурирует форвард "Осасуны" Эсекьель Авила, забивший 10 голов в 19 матчах.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Аякс" объявил о возвращении Бабеля
Перес: не знаю, кто такой Погба
"Барселона" известила Вальверде о расторжении контракта 1
Губерниев: российские биатлонисты прямо сейчас напоминают крепкий "Лестер"
Тиль Швайгер приступил к съёмкам документального фильма про Швайнштайгера 1
ЦСКА хочет взять в аренду форварда "Уотфорда" Саксесса 2
Неймар: все знают, что произошло прошлым летом, но это уже в прошлом 1
Демираль повредил крестообразную связку колена
Главный тренер "Бордо" подрался со спортивным директором клуба
Д. Попов: Кокорину проще будет за границей
Игнатьев: повторить прыжок Роналду могут только баскетболисты 1
"Кельн" хочет арендовать Хеведеса у "Локомотива"
"Барселона" может подписать лучшего игрока 2019 года из чемпионатов Южной Америки
Селюк: Гогуа полностью восстановился и завтра вылетит с ЦСКА на сборы
Еременко: очень ждал сборов "Ростова" 1
Юрченко находится на просмотре в карагандинском "Шахтере"
Игнатьев - о словах Хагуша: кто-то любит говорить, а кто-то делает
Ндиди признан футболистом года в Нигерии
"Милан" арендовал защитника "Севильи"
ЦСКА нужен опорник, «Спартаку» - замена Кутепову. Какие позиции хорошо бы усилить командам РПЛ 4
Мюллер может выступить на Олимпиаде-2020 в составе сборной Германии
Агент Фомина: мы предложили футболиста "Генку". Ждем ответа
"Интер" надеется сбить цену на Эриксена до € 10 млн 1
Слуцкий: мне не известно о том, что в ЦСКА играл футболист нетрадиционной сексуальной ориентации 8
Галимов вернулся в "Урал" после аренды в "Пюнике"
"Вулверхэмптон" включился в борьбу за Лемара. Игроком интересуются клубы из России
Слуцкий: россияне ориентированы на то, чтобы не было хуже, европейцам хочется лучше 2
Компани: "Манчестер Сити" не выбыл из чемпионской гонки, но сейчас это не в руках клуба
Неймар заявил о желании сыграть летом за Бразилию и на Кубке Америки, и на Олимпиаде
Ширер: на месте Мэддисона не переходил бы сейчас в "МЮ"
Все новости