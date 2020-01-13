"Я попросил его играть до самой смерти". Слова нового тренера "Барселоны" при первой встрече с Месси

Кике Сетьен — новый главный тренер "Барселоны". Об этом было объявлено в ночь с понедельника на вторник. Бывший тренер "Бетиса" сменил Эрнесто Вальверде. Издание Marca опубликовало слова Сетьена после первой встречи с Лионелем Месси, которая состоялась во время работы в каталонском клубе Пепа Гвардиолы."Однажды по приглашению Гвардиолы у меня была возможность наблюдать за тренировкой Месси со стороны. После я подошел к нему и попросил продолжать играть до 60 лет, или до самой смерти", — сказал Сетьен.Лионель Месси играет в "Барселоне" с 2000 года. Контракт 32-летнего футболиста с сине-гранатовыми истекает летом 2021 года.