Кике Сетьен — новый главный тренер "Барселоны". Об этом было объявлено в ночь с понедельника на вторник. Бывший тренер "Бетиса" сменил Эрнесто Вальверде. Издание Marca опубликовало слова Сетьена после первой встречи с Лионелем Месси, которая состоялась во время работы в каталонском клубе Пепа Гвардиолы.
"Однажды по приглашению Гвардиолы у меня была возможность наблюдать за тренировкой Месси со стороны. После я подошел к нему и попросил продолжать играть до 60 лет, или до самой смерти", — сказал Сетьен.
Лионель Месси играет в "Барселоне" с 2000 года. Контракт 32-летнего футболиста с сине-гранатовыми истекает летом 2021 года.
Sport24
"Я попросил его играть до самой смерти". Слова нового тренера "Барселоны" при первой встрече с Месси
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»