Сетьен: еще вчера гулял по деревне в окружении коров, а сегодня тренирую "Барселону"

Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен 14 января был представлен болельщикам клуба. 61-летний специалист рассказал об испытываемых эмоциях. Сетьен сменил на посту главного тренера "Барселоны" уволенного накануне Эрнесто Вальверде."Я хочу поблагодарить эту организацию за предоставленную мне возможность. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе этого представить. Я должен поблагодарить клуб. Я взволнован этим вызовом и этим проектом.Это самое важное из того, что я должен донести до игроков. Я должен показать это игрокам, что, как правило, мне сделать несложно.Еще вчера я гулял по своей родной деревне в окружении коров, а теперь я здесь, в Барселоне, тренирую лучших игроков в мире.Я благодарю Эрнесто Вальверде за то, что он оставил мне команду, находящуюся на первом месте в лиге. Моя цель — выиграть все! Все, что можно выиграть, у этого клуба нет другого пути", — сказал Сетьен во время своей первой пресс-конференции на посту главного тренера "Барселоны".