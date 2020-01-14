Сетьен: я не выигрывал трофеев, но гарантирую, что "Барселона" будет играть в хороший футбол

Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен обещает, что при нем команда будет показывать хороший футбол."У меня нет большого послужного списка, я не выигрывал никаких трофеев. Все, что у меня есть, и я это демонстрировал на протяжении многих лет, — это философия футбола.Эту философию я использовал везде. Посмотрите на мои "Лас-Пальмас" и "Бетис", они играли в хороший футбол. Когда я перехожу в новый клуб, могу гарантировать лишь одну вещь: мы будем играть в хороший футбол. Я не знал, будет ли этого достаточно, чтобы убедить такой большой клуб, но невероятно благодарен "Барселоне", — цитирует Сетьена Sport.es.