"Алавес" на выезде обыграл "Леванте"

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Леванте" на своем поле потерпел поражение от "Алавеса" - 0:1.



Чемпионат Испании



20 тур



Голы: Видаль, 64



Леванте: Фернандес, Гарсия, Постиго, Кабако, Коке, Кампанья, Моралес (Эрнани, 66), Мелеро (Барди, 55), Радоя, Майораль (Леон, 79), Марти



Алавес: Пачеко, Лагуардия, Чимо, Дуарте, Эли, Ману, Камараса (Падилья, 89), Видаль (Понс, 82), Перес, Риоха (Сайнс, 64), Хоселу



Предупреждения: Эли, 39, Мелеро, 42, Чимо, 67, Дуарте, 70, Кабако, 87, Камараса, 89