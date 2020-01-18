Зидан: когда де Йонг забил гол во втором тайме, арбитр не стал свистеть, хотя там была рука

Главный "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Севильей" (2:1) ответил на вопрос о судействе в матче.
Фото: ФК "Реал"
Напомним, по окончании встречи наставник "Севильи" Хулен Лопетеги назвал позором работу арбитров. Он недоволен тем, что судья отменил гол игрока его команды де Йонга. После просмотра VAR судья посчитал, что игроки "Севильи" ранее сфолили на защитнике "Реала" Эдере Милитао.

"В том моменте было нарушение. После видеопросмотра судья решил, что была блокировка. Это фол. Когда де Йонг забил гол во втором тайме, арбитр не стал свистеть, хотя там была рука. Не собираюсь сейчас усугубляться в это. Иногда это работает на тебя, иногда - против. У судей трудная работа", - цитирует Зидана Marca.

Реал" с 43 очками возглавляет турнирную таблицу. На втором месте идет "Барселона", имея в активе 40 очков. У каталонцев есть игра в запасе.


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Теги: Зидан Севилья Реал Ла Лига
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