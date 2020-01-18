"Эйбар" одержал победу над "Атлетико"

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Эйбар" одержал победу над "Атлетико" со счетом 2:0.



Чемпионат Испании



20 тур



Эйбар - Атлетико 2:0



Голы: Бургос, 10, Экспозито, 90



Эйбар: Дмитрович, Анхель, Бигас, Бургос, Техеро, Орельяна (Бласис, 80), Экспозито, Альварес, Инуи, Леон (Кристофоро, 74), Энрич (Шарлес, 87)



Атлетико: Облак, Савич, Арьяс, Фелипе, Эррера (Лоди, 73), Парти, Витоло (Клементе, 87), Сауль, Мората, Корреа, Фелиш (Камельо, 83)



Предупреждения: Сауль, 59, Бургос, 62, Савич, 85