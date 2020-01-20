Тихонов - о Сетьене: не понимаю этого назначения, есть тренеры посильнее

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Вчера "Барселона" в первом матче под руководством Сетьена обыграла "Гранаду" - 1:0. Каталонцы возглавляются турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая мадридский "Реал".



"Если честно, я не понимаю этого назначения. Есть все-таки тренеры посильнее. Но руководство, наверное, исходит из того, что они знают, что им конкретно нужно от этого тренера. Возможно, это вариант до конца сезона. Возможно, чтобы встряхнуть команду. Те ничьи, которые случились у Вальверде, спровоцировали его увольнение", - сказал Тихонов.