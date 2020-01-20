Мбаппе назвал Зидана кумиром детства

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, кто был его в кумиром в юношеском возрасте.



"У каждого француза в детстве кумиром был Зидан. Я его очень любил. Также мне нравился Роналду, с которым я встречался, и игра бразильских футболистов", - цитирует Мбаппе Mundo Deportivo.



Мбаппе перешел в "ПСЖ" летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей и забил 13 голов, отдав при этом пять результативных передач.



"ПСЖ" возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 49 очков в 20 матчах.