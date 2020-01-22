"Реал" обыграл клуб 3-й лиги и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

"Реал" в матче 1/16 финала Кубка Испании обыграл клуб 3-го дивизиона "Унионистас де Саламанка".

Кубок Испании

1/16 финала

"Унионистас де Саламанка" - "Реал" 1:3

Голы: Бэйл, 18, Ромеро, 58, Гонгора, 62 (авто.), Диас, 90+2

Унионистас де Саламанка: Перейро, Гонгора, Пласерес (Амузу, 87), Алонсо, Гальего, Навас (Гонсалес, 80), Субири, Пьохо, Андрес, Нава, Гарридо (Ромеро, 55)

Реал Мадрид: Ареола, Начо, Карвахаль, Марсело, Милитао, Родригес (Иско, 80), Каземиро, Вальверде, Бензема (Йович, 75), Жуниор, Бэйл (Диас, 53)

Предупреждения: Ромеро, 68


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Теги: Реал
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