"Реал" в матче 1/16 финала Кубка Испании обыграл клуб 3-го дивизиона "Унионистас де Саламанка".
Кубок Испании
1/16 финала
"Унионистас де Саламанка" - "Реал" 1:3
Голы: Бэйл, 18, Ромеро, 58, Гонгора, 62 (авто.), Диас, 90+2
Унионистас де Саламанка: Перейро, Гонгора, Пласерес (Амузу, 87), Алонсо, Гальего, Навас (Гонсалес, 80), Субири, Пьохо, Андрес, Нава, Гарридо (Ромеро, 55)
Реал Мадрид: Ареола, Начо, Карвахаль, Марсело, Милитао, Родригес (Иско, 80), Каземиро, Вальверде, Бензема (Йович, 75), Жуниор, Бэйл (Диас, 53)
Предупреждения: Ромеро, 68
"Реал" обыграл клуб 3-й лиги и вышел в 1/8 финала Кубка Испании
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»