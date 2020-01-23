Голкипер "Барселоны" Нето получил травму

Голкипер "Барселоны" Нето из-за травмы лодыжки пропустит неопределенное время. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Футболист получил повреждение во вчерашнем матче 1/16 финала Кубка Испании с "Ивисой" (2:1).



Напомним, Нето перешел в "Барселону" летом 2019 года из "Валенсии" за 26 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел всего один матч в Ла Лиге и пропустил два гола.



"Барселона" в нынешнем сезоне занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка.