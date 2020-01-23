После гола во вчерашнем матче Кубка Испании с клубом "Унионистас Саламанка" (3:1), полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл обогнал бразильца Роналдо по числу голов за "сливочных", сообщает ESPN.
В активе Бэйла стало 105 голов, Роналдо же забил 104 гола. Отметим, что бразильцу для достижения этой отметки понадобилось 177 матчей, а Бэйлу - 246.
Бэйл выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро. В последнее время ходят разговоры о том, что Бэйл хочет покинуть мадридский клуб. В его услугах заинтересован "Тоттенхэм".
Бэйл обошел Роналдо по голам за "Реал". На счету валлийца 105 мячей
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