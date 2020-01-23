"Атлетико" вылетел из Кубка Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании "Культураль" одержал победу над "Атлетико" и вышел в следующую стадию турнира.



Кубок Испании



1/16 финала



"Культураль" - "Атлетико" 2:1



Голы: Корреа, 62, Кастаньеда, 83, Бенито, 108



Культураль: Гиффард, Кастаньеда, Родас, Монтес, Айтор (Маркос, 81), Тересин, Мартинес (Кастилло, 93), Луке (Диони, 70), Вериссимо (Кавая, 59), Гудиньо, Бенито



Атлетико: Адан, Фелипе, Арьяс, Санчес, Эрмосо, Сауль, Льоренте (Камельо, 99), Эррера (Парти, 46), Витоло (Шапоньич, 60), Фелиш, Корреа (Рикельме, 102)



Предупреждения: Вериссимо, 37, Луке, 40, Льоренте, 43, Сауль, 74, Диони, 74, Мартинес, 81