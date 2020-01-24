Точные сроки восстановления игрока сборной России не называются, но чаще всего лечение таких повреждений длится как минимум две недели.
Черышев вышел в стартовом составе и был заменен незадолго до перерыва в последнем матче Примеры с "Мальоркой". Как сообщил главный тренер Альберт Селадес, игрок не смог продолжить встречу.
В этом сезоне на счету Черышева 19 матчей за "Валенсию" во всех турнирах и 4 забитых мяча.
Черышев получил травму бедра
Хавбек испанской "Валенсии" Денис Черышев будет вынужден пропустить около двух недель.
Фото: ФК "Валенсия"
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