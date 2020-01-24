"Реал" в 1/8 Кубка Испании сыграет с "Сарагосой". "Барселона" - с "Леганесом"

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.



Мадридский "Реал" встретится с "Сарагосой", а "Барселона" сыграет против "Леганеса".



Остальные пары выглядят так:



"Леонеса" - "Валенсия"

"Бадахос" - "Гранада"

"Тенерифе" - "Атлетик"

"Мирандес" - "Севилья"

"Райо Вальекано" - "Вильярреал"

"Реал Сосьедад" - "Осасуна"



Дата и время проведения матчей пока неизвестно, сообщает пресс-служба федерации футбола Испании.