Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.
Мадридский "Реал" встретится с "Сарагосой", а "Барселона" сыграет против "Леганеса".
Остальные пары выглядят так:
"Леонеса" - "Валенсия"
"Бадахос" - "Гранада"
"Тенерифе" - "Атлетик"
"Мирандес" - "Севилья"
"Райо Вальекано" - "Вильярреал"
"Реал Сосьедад" - "Осасуна"
Дата и время проведения матчей пока неизвестно, сообщает пресс-служба федерации футбола Испании.
"Реал" в 1/8 Кубка Испании сыграет с "Сарагосой". "Барселона" - с "Леганесом"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»