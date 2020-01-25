Линекер отреагировал на поражение "Барселоны": Сетьен - на выход!

Бывший форвард сборной Англии и "Барселоны" Гари Линекер отреагировал на поражение каталонского клуба в 21-м туре Примеры. "Барселона" проиграла в гостях "Валенсии" со счётом 0:2.



Это поражение стало первым для каталонцев после того, как их возглавил Кике Сетьен, заменивший Эрнесто Вальверде.



"Сетьен – на выход", – написал Линекер в своём "твиттере".



По всей видимости, Линекер просто пошутил. Вряд ли легендарный англичанин так категорично отреагировал бы на первое поражение Сетьена.