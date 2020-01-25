El Desmarque: скауты "Спартака" посетили матч "Валенсия" - "Барселона"

В числе зрителей, наблюдавших со стадиона "Месталья" за матчем 21 тура Чемпионата Испании между "Валенсией" и "Барселоной" (2:0), оказались скауты московского " Спартака ".

Фото: AP

Как утверждает El Desmarque, работники красно-белых присутствовали на матче, равно как и их коллеги из "Ювентуса", "Боруссии", "Хетафе" и "Леванте".



В результате поражения от "Валенсии" "Барселона" рискует упустить лидерство в турнирной таблице: идущий с каталонцами вровень "Реал" имеет игру в запасе, которую проведёт сегодня вечером в Вальядолиде с местной командой.