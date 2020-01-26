"Атлетико" повторил свой антирекорд по забитым мячам

2??2?? - Fewest goals for Atl?tico Madrid after 21 La Liga matches



22 - 2019/20

22 - 2004/05

22 - 1981/82

22- 1979/80#AtletiLeganes — Gracenote Live (@GracenoteLive) January 26, 2020

В сегодняшнем матче чемпионата Испании "Атлетико" дома сыграл вничью с "Леганесом" - 0:0.Команда Диего Симеоне повторила собственный антирекорд по результативности. Мадридский клуб забил 22 гола в 21 матче. Столько же мячей после 21 тура в Ла Лиге команда забивала в трех сезонах: 2004/05, 1981/82 и 1979/80."Атлетико" имеет в своем активе 36 очков и занимает четвертое место, отставая от "Севильи" на три балла.