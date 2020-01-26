"Нам нелегко. Хотим побеждать и решать наши проблемы, но всё сложно. Понимаем, что способны на большее, способны побеждать. Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда у нас не получается играть так, как хочется. У нас есть голевые моменты, но мяч не идёт в ворота" - приводит слова вратаря "Атлетико" AS.
Напоминаем, что встреча "Атлетико" - "Леганес" закончилась нулевой ничьей.
"Атлетико" не может победить уже четыре матча подряд. На этой неделе команда Симеоне вылетела из Кубка Испании от "Культураля" из третьего дивизиона Испании.
В Ла Лиге "Атлетико" остается четвертым.
Облак назвал главную причину последних неудач "Атлетико"
Вратарь "матрасников" Ян Облак, комментируя ничейную игру против "Леганеса", отметил проблемы команды с реализацией.
Фото: AS
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