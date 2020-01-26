Облак назвал главную причину последних неудач "Атлетико"

Вратарь "матрасников" Ян Облак, комментируя ничейную игру против "Леганеса", отметил проблемы команды с реализацией.



Фото: AS

"Нам нелегко. Хотим побеждать и решать наши проблемы, но всё сложно. Понимаем, что способны на большее, способны побеждать. Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда у нас не получается играть так, как хочется. У нас есть голевые моменты, но мяч не идёт в ворота" - приводит слова вратаря "Атлетико" AS.



Напоминаем, что встреча "Атлетико" - "Леганес" закончилась нулевой ничьей.



"Атлетико" не может победить уже четыре матча подряд. На этой неделе команда Симеоне вылетела из Кубка Испании от "Культураля" из третьего дивизиона Испании.



В Ла Лиге "Атлетико" остается четвертым.