Роналду и Месси - о гибели Коби Брайанта

Лучшие футболисты мира Лионель Месси и Криштиану Роналду отреагировали на трагическую гибель звёздного представителя другого вида спорта, баскетболиста Коби Брайанта.
Фото: Metro
26 января 5-кратный чемпион НБА ушёл из жизни вместе с дочерью Джиной и ещё тремя людьми после крушения своего частного вертолёта.

- У меня нет слов. Вся моя любовь - семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести время вместе с ним. Нас покинул настоящий гений, - написал Месси в Инстаграме.

- Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии, - гласит сообщение Роналду в Твиттере.

Коби Брайанту был 41 год, его дочери Джине - 13.


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Теги: Ла Лига Серия А Роналду Месси
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