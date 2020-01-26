26 января 5-кратный чемпион НБА ушёл из жизни вместе с дочерью Джиной и ещё тремя людьми после крушения своего частного вертолёта.
- У меня нет слов. Вся моя любовь - семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести время вместе с ним. Нас покинул настоящий гений, - написал Месси в Инстаграме.
- Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии, - гласит сообщение Роналду в Твиттере.
Коби Брайанту был 41 год, его дочери Джине - 13.
Роналду и Месси - о гибели Коби Брайанта
Лучшие футболисты мира Лионель Месси и Криштиану Роналду отреагировали на трагическую гибель звёздного представителя другого вида спорта, баскетболиста Коби Брайанта.
Фото: Metro
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