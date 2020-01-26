Роналду и Месси - о гибели Коби Брайанта

Лучшие футболисты мира Лионель Месси и Криштиану Роналду отреагировали на трагическую гибель звёздного представителя другого вида спорта, баскетболиста Коби Брайанта.

Фото: Metro

26 января 5-кратный чемпион НБА ушёл из жизни вместе с дочерью Джиной и ещё тремя людьми после крушения своего частного вертолёта.



- У меня нет слов. Вся моя любовь - семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести время вместе с ним. Нас покинул настоящий гений, - написал Месси в Инстаграме.



- Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии, - гласит сообщение Роналду в Твиттере.



Коби Брайанту был 41 год, его дочери Джине - 13.