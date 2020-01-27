"Я все еще не могу в это поверить. Это больно, потому что единственное, чего тебе не стоило делать, — это покидать нас.
Я думаю о твоей семье и семьях тех, кто лишился жизни", — опубликовал Рамос в своем аккаунте Instagram.
Вчера, 26 января, легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе недалеко от Лос-Анджелеса. Всего в крушении погибло 9 человек, среди них 13-летняя дочь Брайанта - Джанна.
Рамос: не могу поверить в смерть Коби
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал в соцсетях трагическую гибель пятикратного чемпиона НБА в составе "Лейкерс" Коби Брайанта
Panoramic / ZUMA Press / Global Look Press
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