Президент "Барселоны" заявил, что Месси перестанет играть за команду, когда сам захочет

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу рассказал Marca о продолжении карьеры шестикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси.

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Бартомеу заявил, что аргентинец закончит играть за "Барселону", когда сам этого захочет.



- У него еще есть много сил, чтобы играть здесь, - отметил президент клуба.



Напомним, что Лионель Месси дебютировал за "Барселону" в сезоне 2004/2005 и провел за каталонцев 709 матчей, в которых забил 620 голов и отдал 253 результативные передачи.



В этом сезоне на счету Месси 22 матча за "Барселону" во всех турнирах (17 голов, 9 голевых передач).