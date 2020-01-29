Сообщается, что каталонский клуб уже начал переговоры с итальянцами по трансферу 25-летнего футболиста. Трансфер может состояться в ближайшее время.
Напомним, "Барселона" ищет замену форварду Луису Суаресу, который из-за травмы выбыл на долгое время.
В нынешнем сезоне Берарди, чья трансферная стоимость составляет 24 миллиона евро, забил за "Сассуоло" 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
"Барселона" рассматривает Берарди на замену Суаресу
"Барселона" хочет подписать нападающего "Сассуоло" Доменико Берарди, утверждает Tuttomercatoweb.
Фото: bleacherreport.com
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»