"Барселона" рассматривает Берарди на замену Суаресу

"Барселона" хочет подписать нападающего "Сассуоло" Доменико Берарди, утверждает Tuttomercatoweb.



Фото: bleacherreport.com

Сообщается, что каталонский клуб уже начал переговоры с итальянцами по трансферу 25-летнего футболиста. Трансфер может состояться в ближайшее время.



Напомним, "Барселона" ищет замену форварду Луису Суаресу, который из-за травмы выбыл на долгое время.



В нынешнем сезоне Берарди, чья трансферная стоимость составляет 24 миллиона евро, забил за "Сассуоло" 9 голов и отдал 3 результативные передачи.