"Барселона" рассматривает Берарди на замену Суаресу

"Барселона" хочет подписать нападающего "Сассуоло" Доменико Берарди, утверждает Tuttomercatoweb.
Фото: bleacherreport.com
Сообщается, что каталонский клуб уже начал переговоры с итальянцами по трансферу 25-летнего футболиста. Трансфер может состояться в ближайшее время.

Напомним, "Барселона" ищет замену форварду Луису Суаресу, который из-за травмы выбыл на долгое время.

В нынешнем сезоне Берарди, чья трансферная стоимость составляет 24 миллиона евро, забил за "Сассуоло" 9 голов и отдал 3 результативные передачи.


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Теги: Берарди Барселона Серия А Ла Лига Зарубежные трансферы Сассуоло
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