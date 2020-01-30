Кавани не перейдет в "Атлетико". Испанцы не смогли договориться с "ПСЖ"

"Атлетико" не смог договориться с "ПСЖ" о сумме компенсации за нападающего Эдинсона Кавани, передает L'Equipe. Французский клуб не согласился отпустить своего игрока за 20 миллионов евро.



Фото: eurosport.fr

Таким образом, форвард сборной Уругвая как минимум до лета останется в стане парижан. Его контракт с "ПСЖ" истекает в июне 2020 года.



Ранее сообщалось, что Кавани уже договорился с "Атлетико" о личном контракте, и в ближайшее время матрасники должны были официально объявить о переходе футболиста.



В текущем сезоне 32-летний уругваец провел за клуб 14 матчей, в которых забил 5 голов.