Сегодня стало известно, что Смолов будет выступать за "Сельту" на правах аренды до конца сезона. В летнее трансферное окно "Сельта" может воспользоваться правом выкупа игрока за 6 миллионов евро.
"Смолов — хороший футболист, он может себя попробовать за границей, тем более в одном из самых сильных чемпионатов в Европе. У "Сельты" и победы есть, и история, там играли наши прославленные футболисты Карпин и Мостовой. Там хорошо помнят русских футболистов. Смолов сам по себе хороший футболист, он смог заинтересовать "Сельту", - цитирует Онопко "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Смолов провел в чемпионате России 14 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
"Сельта" занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков в 21 матче.
Онопко: в "Сельте" хорошо помнят русских футболистов
Бывший футболист сборной России Виктор Онопко, который ныне работает в ЦСКА, прокомментировал переход Смолова в испанскую "Сельту".
Фото: ФК "Локомотив"
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