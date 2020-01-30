Онопко: в "Сельте" хорошо помнят русских футболистов

Бывший футболист сборной России Виктор Онопко, который ныне работает в ЦСКА, прокомментировал переход Смолова в испанскую "Сельту".
Фото: ФК "Локомотив"
Сегодня стало известно, что Смолов будет выступать за "Сельту" на правах аренды до конца сезона. В летнее трансферное окно "Сельта" может воспользоваться правом выкупа игрока за 6 миллионов евро.

"Смолов — хороший футболист, он может себя попробовать за границей, тем более в одном из самых сильных чемпионатов в Европе. У "Сельты" и победы есть, и история, там играли наши прославленные футболисты Карпин и Мостовой. Там хорошо помнят русских футболистов. Смолов сам по себе хороший футболист, он смог заинтересовать "Сельту", - цитирует Онопко "Чемпионат".

В нынешнем сезоне Смолов провел в чемпионате России 14 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

"Сельта" занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков в 21 матче.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Онопко Смолов Сельта Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Бразилец Пабло Сантос на правах аренды перешел в "Рубин"
Онопко: в "Сельте" хорошо помнят русских футболистов
"Барселона" со счетом 5:0 разгромила "Леганес". Месси одержал 500-ю победу с каталонским клубом
Кавани не перейдет в "Атлетико". Испанцы не смогли договориться с "ПСЖ"
Лучше поздно, чем никогда. Смолов наконец доехал до топ-чемпионата и освободил место Кокорину? 1
"Ньюкасл" арендовал у "Тоттенхэма" защитника сборной Англии
"Крылья Советов" объявили о переходе бывшего футболиста "Лиона"
Кокорин ответил на вопрос о том, может ли он перейти в "Локомотив" 9
Пентек официально стал игроком "Герты" 1
"Сельта" подтвердила аренду Смолова
"Локомотив" объявил о переходе Смолова в "Сельту" 16
Стало известно, за какую сумму "Сельта" сможет выкупить Смолова 3
ЦСКА опубликовал видео первого дня Березуцких после возвращения в клуб
Сёмин подтвердил, что "Сельта" берёт Смолова в аренду 3
Источник: Смолов на правах аренды перейдет в "Сельту" 6
Игрок "Милана", которым интересуется "Спартак", может перейти в ЦСКА 3
Моссаковский: Смолов вылетает на медосмотр в "Сельту" 10
"Барселона" объявила состав на матч с "Леганесом"
"Реал" сообщил о возвращении Азара в общую группу
Агент Смольникова рассказал, что у игрока есть два предложения от российских клубов
Пентек близок к переходу в "Герту". Игрок уже прибыл на медосмотр
"Тоттенхэм" интересуется капитаном "Саутгемптона"
"Урал" не договорился с Жамалетдиновым по условиям контракта 2
Меркулов может перейти в "Рубин"
Спортдиректор "Зенита" Рибалта не знал, что Кокорина хотели отдать в аренду в "Сочи" 24
Первый тренер Соболева считает, что игроку в ЦСКА было бы легче, чем в "Спартаке" 11
"Лацио" хочет успеть подписать Жиру
SportMediaset: "Сампдория" решила прервать аренду Ригони. Игрок вернется в "Зенит" 11
Семин: Кокорин? На сегодняшний день он игрок другой команды 1
Глава "Крыльев Советов": последний сбор показал, что мысленно Соболев уже не в Самаре
Все новости