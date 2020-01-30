Испанский клуб летом сможет выкупить 29-летнего футболиста сборной России за 6 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Смолов провел 14 матчей в чемпионате России. На его счету 3 гола и 3 голевые передачи.
"Сельта" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 17 очков в 21 матче.
Аренда Смолова обойдется "Сельте" в 600 тысяч евро
Аренда нападающего "Локомотива" Федора Смолова обойдется "Сельте" в 600 тысяч евро, сообщает "Чемпионат".
Фото: ФК "Локомотив"
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