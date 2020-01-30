Marca назвала Смолова коробкой с сюрпризами и шоуменом, обрученным с внучкой Ельцина

Ведущее испанское спортивное издание Marca представило читателям новичка "Сельты" Фёдора Смолова. Статья вышла под заголовком "Смолов - коробка с сюрпризами: российский шоумен, обрученный с несовершеннолетней внучкой Бориса Ельцина".
Фото: Youtube-канал Чикен Карри
Футбольная карьера Смолова в публикаци освещается не очень подробно: Marca вспоминает товарищеский матч сборных России и Испании (3:3), в котором Фёдор оформил дубль и был причастен ко второму голу, а также отправку на скамейку после первого матча Чемпионата мира и последовавший за этим ответ фанатов на критику в "Инстаграме": "Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких чудаков, как ты".

Больше внимания уделено личной жизни футболиста: издание вспоминает о браке с Викторией Лопыревой, перечисляет моделей, с которыми у него были отношения, о романе с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Также опубликован видео из комедийного шоу "Comment Out", где по заданию конкурса Фёдор тёр морковку в рот бывшей жене полузащитника Дмитрия Тарасова Ольге Бузовой.

"Сельта" взяла Смолова в аренду до конца текущего сезона с правом выкупа.


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Теги: Ла Лига Смолов Локомотив
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