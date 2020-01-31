"Барселона" подписала полузащитника "Палмейраса" Фернандеса

Полузащитник "Палмейраса" Матеус Фернандес стал игроком "Барселоны".



Как сообщается в твиттере каталонского клуба, нынешний сезон футболист завершит в бразильском клубе, а к команде присоединится 1 июля 2020 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 7 миллионов евро. Соглашение Фернандеса с "Барселоной" рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне бразилец провел 11 матчей и забил 1 гол.

"Барселона" занимает 2-е место в чемпионате Испании, набрав 43 очка в 21 матче.


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Теги: Барселона Фернандес Ла Лига Зарубежные трансферы
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