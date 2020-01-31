"Хала "Сельта"! Смолов поприветствовал болельщиков испанского клуба

Нападающий Федор Смолов, перешедший из "Локомотива" на правах аренды в "Сельту", на английском языке поприветствовал болельщиков испанского клуба. Видео опубликовала пресс-служба "Сельты" в твиттере.
Фото: ФК "Сельта"


"Привет всем! Меня зовут Фёдор Смолов. Я очень рад присоединиться к "Сельте". Буду стараться изо всех сил, чтобы помочь команде. Надеюсь, вы будете наслаждаться моей игрой. Привет вам из России. Хала "Сельта", - сказал Смолов на английском языке.

Напомним, соглашение 29-летнего футболиста с "Сельтой" рассчитано до конца сезона. У испанцев есть право выкупа игрока в летнее трансферное окно за 6 миллионов евро.

Сегодня стало известно, что Смолов попал в заявку команды на завтрашний матч с "Валенсией".


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Теги: Смолов Сельта Ла Лига
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