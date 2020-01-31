"Хала "Сельта"! Смолов поприветствовал болельщиков испанского клуба

Фото: ФК "Сельта"

"Привет всем! Меня зовут Фёдор Смолов. Я очень рад присоединиться к "Сельте". Буду стараться изо всех сил, чтобы помочь команде. Надеюсь, вы будете наслаждаться моей игрой. Привет вам из России. Хала "Сельта", - сказал Смолов на английском языке.Напомним, соглашение 29-летнего футболиста с "Сельтой" рассчитано до конца сезона. У испанцев есть право выкупа игрока в летнее трансферное окно за 6 миллионов евро.Сегодня стало известно, что Смолов попал в заявку команды на завтрашний матч с "Валенсией".