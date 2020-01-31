"Барселона" приобрела нападающего "Браги" за 31 млн евро

Пресс-служба "Барселоны" сообщила о приобретении нападающего "Браги" Йрансиску Тринкана. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.



По данным СМИ, сумма трансфера составила 31 миллион евро. При этом "Барселона" прописала в контракте игрока отступные в размере 500 миллионов евро.



Нынешний сезон Тринкан завершит в "Браге", а к каталонцам присоединится в июле.



Нападающий в нынешнем сезоне провел 11 матчей в чемпионате Португалии и забил два гола.