Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Реала" в мадридском дерби.
Напомним, встреча завершилась минимальной победой "сливочных" со счетом 1:0.
"Мы хорошо смотрелись в этом матче, особенно в первом тайме. Мы не воспользовались теми шансами, которые у нас были. "Реал" был лучше нас во втором тайме, после отличной комбинации они забили. В концовке мы давили на соперника, но не получилось сравнять счет.
Конечно, есть обеспокоенность нашим местом в турнирной таблице. Нам нужно продолжать работать", - цитирует Симеоне AS.
"Атлетико" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 22 матчах 36 очков.
Симеоне выразил обеспокоенность текущим положением "Атлетико"
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