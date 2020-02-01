"Реал" пропустил всего 13 голов в 22 матчах. Это личный рекорд мадридцев

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле с минимальным счетом обыграл "Атлетико" - 1:0.



Как пишет Opta, мадридский клуб установил свой рекорд в Ла Лиге, пропустив всего лишь 13 голов в в 22 матчах.



Предыдущий рекорд (14 голов) датирован 1962-м, 1965-м и 1988-м годами.



"Реал" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. "Барселона" отстает от команды Зинедина Зидана на шесть очков, при этом у каталонцев есть матч в запасе.