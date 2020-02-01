"Когда Смолов играл в "Краснодаре", он был лучшим бомбардиром чемпионата России в два сезона подряд. Голы это то, в чем нуждается "Сельта". "Сельта" продала Родригеса в "Валенсию" и теперь забивать попросту некому: у них нет нападающих.
Смолов был главным объектом критики после чемпионата мира 2018 года, но такое может случиться с любым. С Черышевым, выступающим в "Валенсии" всё было наоборот — он стал лучшим российским игроком на мундиале. Как бы то ни было, я считаю Смолова форвардом высокого уровня", — цитирует Мостового испанское издание La Voz de Galicia.
Александр Мостовой выступал за "Сельту" с 1996 по 2004 год и провел в составе испанской команды 276 матчей, в которых забил 70 мячей.
Напомним, что Федор Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" на правах аренды до конца сезона и вчера дебютировал в матче чемпионата Испании с "Вильярреалом".
"Сельта" в этом сезоне борется за сохранение прописки в элите испанского футбола и занимает 18-место в Ла Лиге.
Мостовой: у "Сельты" нет нападающих. Смолов им необходим
Экс-полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступлений Федора Смолова в испанской команде.
Фото: Getty Images
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