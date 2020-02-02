Бекхэм планирует подписать в свой клуб Гризманна

Как сообщает Mundo Deportivo, владелец "Интера Майами" Дэвид Бекхэм намерен пригласить в свой клуб форварда "Барселоны" Антуана Гризманна.

Фото: Getty Images

Дэвид Бекхэм планирует уговорить французского нападающего перейти в его команду. Ключевым фактором в переговорах может оказаться любовь Гризманна к Майами: нападающий регулярно бывает в американском городе в отпуске и на матчах NBA.



Гризманн присоединился к "Барселоне" прошлым летом, перейдя из мадридского "Атлетико". Контракт футболиста с "каталонцами" рассчитан 2024 года.



В этом сезоне на счету 28-летнего нападающего 29 матчей за "Барселону" во всех турнирах, в которых Гризманн отметился 12 голами и отдал 4 голевые передачи.