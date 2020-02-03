Форвард "Реала" Лука Йович ответил на вопрос о том, не жалеет ли он о переходе в мадридский клуб.
Напомним, сербский футболист перешел в "Реал" летом 2019 года из "Айнтрахта" за 60 миллионов евро.
"Помню тот день, когда агент сообщил об интересе "Реала". Я сказал, чтобы он не дразнил меня. Я должен был подумать над этим предложением. Конечно, я согласился.
Не считаю переход в "Реал" ошибкой. Самый большой клуб зовет только один раз. Уверен, у меня все получится", - цитирует Йовича Marca.
Йович в нынешнем сезоне провел 14 матчей и забил один гол.
Йович заявил, что не жалеет о переходе в "Реал"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»