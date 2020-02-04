Триппьер перенес операцию после травмы паха

Как сообщает bleacherreport.com, защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер перенес операцию после травмы паха, полученной в начале года.



Не исключено, что англичанин пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Встреча состоится 18 февраля.



В текущем сезоне 29-летний Триппьер провел 22 матча и отдал четыре результативные передачи. В "Атлетико" он перешел перед началом сезона из "Тоттенхэма" за 20 млн фунтов.