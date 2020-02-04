Как сообщает Marca, полузащитник "Реала" Эден Азар восстановился после травмы и провел сегодня тренировку в общей группе.
Велика вероятность, что бельгиец сможет сыграть в ближайшем матче Кубка Испании с "Реалом Сосьедад". Встреча, напомним, состоится 6-го февраля.
Азар, который перешел в мадридский клуб из "Челси" летом 2019 года за 100 миллионов евро, получил травму в ноябре в матче с "ПСЖ". С тех пор футболист на поле не выходил.
В нынешнем сезоне Азар провел 13 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
Азар восстановился после травмы
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»