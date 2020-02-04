Азар восстановился после травмы

Как сообщает Marca, полузащитник "Реала" Эден Азар восстановился после травмы и провел сегодня тренировку в общей группе.

Велика вероятность, что бельгиец сможет сыграть в ближайшем матче Кубка Испании с "Реалом Сосьедад". Встреча, напомним, состоится 6-го февраля.

Азар, который перешел в мадридский клуб из "Челси" летом 2019 года за 100 миллионов евро, получил травму в ноябре в матче с "ПСЖ". С тех пор футболист на поле не выходил.

В нынешнем сезоне Азар провел 13 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.


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Теги: Азар Реал Ла Лига
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