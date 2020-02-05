По информации Marca, клуб из Севильи хочет выручить за нападающего сумму в 30 миллионов евро.
Ранее появлялись слухи о переходе в "Барселону" Виллиана Жозе из "Реала Сосьедада" и Кристиана Стуани из "Жироны".
В этом сезоне на счету 26-летнего форварда 21 матч в Ла Лиге за "Бетис", 10 забитых мячей и две голеввые передачи.
В чемпионате Испании "Барселона", уступив в 22-м туре "Валенсии" 2:0, занимает второе место в таблице, отпустив мадридский "Реал" на 3 очка.
"Барселона" может приобрести нападающего "Бетиса"
Форвард "Бетиса" Лорен Морон может стать заменой травмированным футболистам "сине-гранатовых" Луису Суаресу и Усману Дембеле.
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