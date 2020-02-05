Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен заявил, что сосредоточится на футболе, а не на конфликте лидера команды Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
"Это никак не меня не влияет. Надеюсь, на игроках это тоже никак не скажется. Да, мы немного обсудили это, но теперь сосредоточимся на ближайшем матче с "Атлетико". Я не собираюсь учить жизни Лионеля. Меня интересует только футбол, поэтому на нем я и сконцентрируюсь. А вы, журналисты, можете это обсуждать. Но со мной говорите, пожалуйста, о футболе. Все остальное не входит в мою работу", - цитирует специалиста AS.
Напомним, вчера Месси в своем инстаграме ответил Абидалю на обвинения в том, что часть игроков каталонской команды не до конца выкладывалась в последних матчах под руководством Эрнесто Вальверде.
"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего "Реала" на три очка.
Сетьен - о конфликте Месси со спортивным директором: не собираюсь учить жизни Лионеля
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»