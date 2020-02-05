Зидан - о конфликте Месси с Абидалем: это никак не сыграет нам на руку

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о конфликте форварда "Барселоны" Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

"Конфликт в "Барсе" никак на нас не скажется, никак не сыграет нам на руку. От этого "Барселона" не станет слабее. Они останутся таким же сильным клубом. Уверен, что они будут продолжать соперничать с нами до конца сезона. Там собраны великолепные футболисты", - приводит слова Зидана Goal.

Напомним, вчера Месси в своем инстаграме ответил Абидалю на обвинения в том, что часть игроков каталонской команды не до конца выкладывалась в последних матчах под руководством Эрнесто Вальверде. В частности, аргентинец заявил, что француз в таком случае должен назвать имена конкретных футболистов, которые это делали.

"Реал" набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.


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Теги: Зидан Месси Барселона Реал Ла Лига
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