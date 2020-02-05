Президент "Реала" Флорентино Перес поздравил с днем рождения нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, которому сегодня, 5 февраля исполнилось 35 лет.
"Поздравления лучшему игроку мира. Мы хорошо помним тебя", - передает слова Переса AS.
Роналду выступал за "Реал" с лета 2009 года, перейдя из "Манчестер Юнайтед". Сумма трансфера составила 93 миллиона евро. За 9 сезонов в мадридском клубе португалец провел 292 матча и забил 311 голов. Также в активе португальца множество трофеев с "Реалом", включая четыре победы в Лиге чемпионов.
"Мы тебя хорошо помним". Перес поздравил Роналду с днем рождения
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