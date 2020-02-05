Абидаль не будет уволен из "Барселоны"

Как сообщает Sport.es, спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль продолжит занимать свою должность.

По данным источника, сегодня у француза состоялся двухчасовой разговор с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу, в ходе которого они обсуждали ситуацию в клубе. Бартомеу выслушал аргументы Абидаля и принял решение не увольнять его.

Напомним, вчера Месси в своем инстаграме ответил Абидалю на обвинения в том, что часть игроков каталонской команды не до конца выкладывалась в последних матчах под руководством Эрнесто Вальверде.

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего "Реала" на три очка.


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Теги: Абидаль Барселона Ла Лига
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