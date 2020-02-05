"Так мы еще посмотрим, что из этого перехода выйдет. Он поехал, потому что у него ничего не получалось в "Локомотиве"! Он отправился в Испанию не будучи основным игроком сборной России. Все сейчас говорят: "Федор — молодец"? Ну вот и поглядим, поможет ли он "Сельте" остаться в высшем дивизионе. Рано делать выводы. Рискнул? А что дальше? Давайте оценивать по результату", — цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Федор Смолов перебрался в испанскую "Сельту" в минувшее трансферное окно на правах аренды до конца сезона из "Локомотива" и успел дебютировать за свою новую команду: провел 15 минут в матче с "Валенсией" (0:1).
"Сельта" после 22-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и является одним из главных претендентов на понижение в классе.
Орлов заявил, что Смолов поехал в "Сельту", потому что у него ничего не получалось в "Локомотиве"
Спортивный комментатор Геннадий Орлово рассказал, что думает об аренде Федора Смолова в испанскую "Сельту".
Фото: sportsdaily.ru
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