Орлов заявил, что Смолов поехал в "Сельту", потому что у него ничего не получалось в "Локомотиве"

Спортивный комментатор Геннадий Орлово рассказал, что думает об аренде Федора Смолова в испанскую "Сельту".

Фото: sportsdaily.ru