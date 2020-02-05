Месси недоволен положением дел в "Барселоне" и может покинуть клуб

Аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси не устраивает происходящее в каталонском клубе, сообщает Gazzetta dello Sport.
Фото: Soccer News
Сообщается, что Месси не устраивает интенсивность тренировок нового главного тренера "сине-гранатовых" Кике Сетьена, назначенного на пост вместо уволенного Эрнесто Вальверде. Из-за больших нагрузок последние матчи Месси провел с повреждением.

Также Месси не устраивает, что он является ответственным за происходящее в клубе, а ранее форвард вступил в открытый конфликт с Эриком Абидалем, спортивным директором "Барселоны".

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего аргентинца 24 матча за "Барселону", в которых Месси забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

"Барселона" занимает второе место в Ла Лиге, отставая от идущего первым мадридского "Реала" на 3 очка.


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Теги: Месси Примера Барселона
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