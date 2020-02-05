"Я знаю Обамеянга. Он важный игрок для "Арсенала". Летом мы приобретем нового центрального нападающего. Луис Суарес вернется сильнее, но летом мы должны купить еще одного игрока.
В шорт-лист входят Оливье Жиру, Фернандо Льоренте и Обамеянг, но мы решили не подписывать кого-либо в январе", — приводит слова Эрика Абидаля Daily Mail.
Напомним, что Луис Суарес выбыл из строя из-за травмы на продолжительный срок.
Сообщалось, что Лионель Месси недоволен решениями Эрика Абидаля на посту спортдиректора и французского специалиста могут уволить.
"Барселона" занимает второе место в Ла Лиге, отставая от идущего первым мадридского "Реала" на 3 очка.
"Барселона" рассматривает трансферы Жиру, Льоренте и Обамеянга
Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль заявил, что клуб работает над усилением линии нападения.
Фото: ФК "Барселона"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»