Месси хочет, чтобы президент "Барселоны" покинул клуб, а команду тренировал Хави

По данным испанского издания El Chiringuito TV, нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы президент клуба Хосеп Мария Бартомеу ушел в отставку.

Фото: ФК "Барселона"