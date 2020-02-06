Источник отмечает, что аргентинский футболист также хочет и нового главного тренера. По его мнению, им должен стать легенда клуба Хави. Сейчас команду возглавляет 61-летний Кике Сетьен.
Сам Хави перед началом нынешнего сезона заявил, что пока не готов работать в "Барселоне" и хочет набраться опыта в Катаре, где он тренирует клуб "Аль-Садд".
Напомним, конфликт в "Барселоне" начался с того, что спортивный директор клуба Эрик Абидаль публично заявил, что не все футболисты "Барсы" отдавали все силы на поле во время матчей под руководством Эрнесто Вальверде. При этом француз не стал называть имена конкретных футболистов.
Позже Месси в своем инстаграме опубликовал сообщение, в котором попросил Абидаля уточнить фамилии этих игроков, а не обвинять всю команду. В результате в дело вмешался Бартомеу. Выслушав аргументы обеих сторон, он решил не увольнять Абидаля.
Сегодня стало известно о том, что Месси на тренировке повздорил с голкипером Андре тер Штегеном.
"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав в 22 матчах 46 очков. Каталонцы отстают от лидирующего "Реала" на три балла.
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Месси хочет, чтобы президент "Барселоны" покинул клуб, а команду тренировал Хави
По данным испанского издания El Chiringuito TV, нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы президент клуба Хосеп Мария Бартомеу ушел в отставку.
Фото: ФК "Барселона"
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