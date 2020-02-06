Агент Бэйла сообщил, что игрок не покинет "Реал"

Агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт сообщил, что футболист не покинет команду в летнее трансферное окно.

"Зидан не хочет, чтобы Бэйл уходил в другой клуб. У Гарета по контракту еще два года. Как минимум в это время он все еще будет принадлежать "Реалу". Почему Бэйл не играет? Спросите у тренера. У Зидана с ним отличные отношения", - цитирует агента AS.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, перейдя из "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне валлиец провел 12 матчей и забил два гола.


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Теги: Бэйл Реал Ла Лига
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