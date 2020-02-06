Директор "Барселоны": мы разрешили конфликт. Никто не может быть выше клуба

Директор "Барселоны" Гильермо Амор рассказал об урегулировании конфликта между нападающим Лионелем Месси и спортивным директором "сине-гранатовых" Эриком Абидалем.
Фото: twitter "Барселоны"
"Президент пообщался с Лионелем и Эриком. Вопрос был разрешен внутри клуба. Нам необходимо быть сплоченными и продолжать работать. Это имеет еще большее значение в те моменты, когда дела складываются не самым хорошим образом. Никто не может быть больше, чем клуб. Вместе мы можем решать задачи по победе в примере и Лиге чемпионов", — цитирует Амора Marca.

Конфликт в "Барселоне" начался с публичных обвинений спортивного директора Эрика Абидаля футболистов в недостаточной самоотдаче на поле при бывшем главном тренере "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде. Лионель Месси в своем Instagram-аккаунте опубликовал сообщение, в котором попросил Абидаля уточнить фамилии этих игроков, а не обвинять всю команду.

Ситуация завершилась беседой обеих сторон с президентом команды Бартомеу. Выслушав аргументы обеих сторон, он решил не увольнять Абидаля.

Вчера "Барселона" вылетела из Кубка Испании от "Атлетика", пропустив мяч на третьей компенсированной минуте к основному времени игры.

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Теги: Примера Месси Барселона Абидаль
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